«Рекомендуем не поддаваться на провокационные сообщения»: Минэкономразвития прокомментировало ситуацию с бензином на рязанских АЗС

На некоторых АЗС Рязани 17 июня можно было купить не все марки бензина.

В Рязани зафиксирован высокий спрос на топливо. Жители города жалуются на дефицит бензина на заправочных станциях. По сообщениям читателей «КП-Рязань», на части АЗС в продаже доступен бензин А-92, тогда как другие марки и дизельное топливо отсутствуют. Это провоцирует высокую активность автомобилистов, пытающихся запастись бензином.

В то же время на заправках крупных производителей, в частности у «Роснефти», днем 17 июня сохранялось наличие всех марок топлива и ДТ. Однако это не спасло ситуацию от образования длинных очередей. Скопление машин на АЗС на улице Зубковой вылилось в серьезную пробку, которая затруднила движение по проспекту Яблочкова.

Ситуацию с топливом на странице губернатора Рязанской области в соцсети прокомментировало региональное Минэкономразвития. В ведомстве ответили, что локальные ограничения связаны с высоким сезонным спросом в период отпусков. Чиновники настоятельно рекомендуют жителям не поддаваться на провокационные сообщения и не закупать бензин впрок, а заправляться в обычном режиме. В министерстве заверили, что у поставщиков имеются достаточные запасы топлива, а логистика работает без сбоев.