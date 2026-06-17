Кузнец на молотах и прессах - самая высокооплачиваемая вакансия июня в Рязани. Кто нуждается в спецах

В Рязани самые высокие зарплаты в июне у кузнецов и менеджеров. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани в июне самые высокие зарплаты предлагают кузнецам на молотах и прессах, сообщает сервис SuperJob. Компания готова платить 107 тыс. рублей. Соискателю нужно профильное образование. Работодатель обещает ДМС, путевки в санатории и компенсацию детского сада и отдыха детей.

На втором месте - менеджер по продажам с зарплатой от 105 тыс. рублей. На третьем - стоматолог-ортопед от 100 тыс. рублей. Требуется высшее образование и опыт от года.

В рейтинг также попали менеджер по продажам и бухгалтер с зарплатами от 90 тыс. рублей.

Кузнецов ищут в ОАО «РЖД». В обязанностях - ковка деталей и заготовок. Компания предлагает индексацию зарплаты дважды в год и единовременную выплату 20 тыс. рублей при трудоустройстве.

Стоматологу нужно уметь работать в команде с имплантологом и терапевтом, знать современные протоколы. Место работы - на улице Мервинской.

Бухгалтеру предстоит контролировать банковские комиссии и мониторить остатки на счетах. Офис работодателя расположен на Соборной.