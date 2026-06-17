Упавший груз сломал позвоночник работнику магазина под Рязанью

В магазине в Турлатове мужчина получил перелом позвоночника при погрузке. Фото: Абылай САРАЛАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Турлатово во время погрузочно-разгрузочных работ в магазине на работника упал груз, сообщает прокуратура Рязанского района. В результате происшествия мужчина получил закрытый компрессионный перелом позвоночника.

По данным ведомства, работодатель не уведомил прокуратуру о тяжелом несчастном случае, что является нарушением закона. Прокурор вынес постановление, виновного оштрафовали.

Согласно ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, должностное лицо и ИП попадают под штраф в размере - от 2 до 5 тысяч рублей, юридическое лицо - от 50 до 80 тысяч рублей.