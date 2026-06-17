Остались лежать шлем и кроссовки… В Рязани женщина на Chevrolet сбила мотоцикл с молодыми людьми

В Рязани женщина на Chevrolet сбила мотоцикл, двое подростков в больнице.

В Рязани у дома №1а по Зубковой (перекресток с улицей Тимуровцев) 35-летняя женщина за рулем Chevrolet Cruze столкнулась с мотоциклом Regulmoto, сообщает УМВД России по Рязанской области.

На улице Зубковой в Рязани Chevrolet столкнулся с мотоциклом, пострадали подростки.

По данным полиции, авария произошла 16 июня около 21:45. За рулем мотоцикла находился 18-летний местный житель, на пассажирском месте - 17-летняя девушка.

Оба подростка получили тяжелые травмы. Их доставили в больницу.

ДТП в Рязани: 35-летняя женщина на Chevrolet столкнулась с мотоциклом.

На фотографиях, которые представило УМВД, видно, что столкновение было настолько сильным, что колесо мотоцикла изогнулось в восьмерку. Рядом с мототранспортом остались кроссовый шлем и кроссовки.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства ДТП.