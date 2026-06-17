Раковая клетка погибает, а здоровые ткани остаются защищенными. Онкодиспансер рассказал о применении химиоэмболизации

В Рязани врачи лечат рак с помощью химиоэмболизации - лекарство доставляют в опухоль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В онкодиспансере Рязанской области ежедневно проводят химиоэмболизацию, сообщает пресс-служба медицинского учреждения. Это малоинвазивный метод борьбы со злокачественными опухолями.

Врачи блокируют кровоснабжение новообразования и доставляют высокие дозы препарата прямо в очаг заболевания. Раковая клетка погибает, а здоровые ткани остаются максимально защищенными.

Метод применяют при раке мочевого пузыря, почки, метастазах в печени и других локализациях. Для таких операций диспансер оснастили современным ангиографическим комплексом - его установили еще при открытии учреждения в 2023 году.

Решение о химиоэмболизации принимает онкологический консилиум индивидуально для каждого пациента.