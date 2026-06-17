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НовостиОбщество17 июня 2026 9:21

Юные арестанты сдают ОГЭ и ЕГЭ в рязанском следственном изоляторе

Условия содержания несовершеннолетних проверила уполномоченная по правам ребенка
Источник:kp.ru
Визит детского омбудсмена в рязанское СИЗО №1. Фото: vk.com/anjelikaevdokimova

Визит детского омбудсмена в рязанское СИЗО №1. Фото: vk.com/anjelikaevdokimova

В рязанском СИЗО №1 содержатся ученики выпускных классов. Один сдает ОГЭ, еще один — ЕГЭ. В том, что права и законные интересы этих и других юных арестантов соблюдаются, убедилась уполномоченная по правам ребенка Анжелика Евдокимова.

«Отдельное внимание уделила образовательному процессу – он здесь полностью отлажен, и ребята продолжают получать школьное образование», - сообщила Евдокимова по итогам визита.

Детский омбудсмен также рассказала, что побеседовала с ребятами об увлечениях, поддержании связи с родственниками и планах на будущее. Жалоб на условия содержания или действия администрации она не получила.