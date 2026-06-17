Участок городских лесов в рязанском Лесопарке хотят использовать под выставки и культурно-досуговую деятельность

На участке в Лесопарке Рязани запросили разрешение на ярмарки и досуговые объекты – пройдут обсуждения. Фото: Администрация Рязани.

В Рязани объявили общественные обсуждения по вопросу изменения видов разрешенного использования земельного участка в Лесопарке. Соответствующее постановление подписала глава муниципального образования.

Поводом послужило обращение городского управления земельных ресурсов и имущественных отношений. Обсуждения коснутся участка с кадастровым номером 62:29:0081004:256 площадью свыше 5,7 тыс. квадратных метров. Согласно кадастровой карте - это участок справа от входной группы Лесопарка, рядом со строящимся центром.

Заявитель ходатайствует о разрешении на размещение там объектов выставочно-ярмарочной и культурно-досуговой деятельности.

Организатором публичных слушаний назначена комиссия по землепользованию и застройке. Оповещение о начале процедуры появится 17 июня. С текстом проекта решения и сопутствующими материалами рязанцы смогут ознакомиться с 19 июня по 7 июля на официальных ресурсах гордумы и в СМИ. Итоговую информацию о завершении обсуждений комиссия должна представить в профильный думский комитет до 23 июля.