ОПГ из Рязани покупала поддельные документы и оформляла по ним банковские карты

Житель Рязани создал ОПГ для незаконного оборота банковских карт в 31 регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани утвердили обвинительное заключение по делу ОПГ из 11 человек, сообщает прокуратура Рязанской области. Группировка действовала с сентября 2022 по декабрь 2023 года.

По версии следствия, житель Рязани создал преступное сообщество для незаконного оборота банковских карт. Он покупал в интернете поддельные документы иностранцев - идентификационные и миграционные карты, при помощи которых члены ОПГ оформляли дебетовые банковские карты, а затем продавали их.

Всего преступники работали на территории 31 региона России. Теперь дело направят в Скопинский районный суд.