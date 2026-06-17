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НовостиПроисшествия17 июня 2026 6:32

ОПГ из Рязани покупала поддельные документы и оформляла по ним банковские карты

11 членов преступного сообщества оформляли карты по чужим документам и продавали их в 31 регионе
Источник:kp.ru
Житель Рязани создал ОПГ для незаконного оборота банковских карт в 31 регионе.

Житель Рязани создал ОПГ для незаконного оборота банковских карт в 31 регионе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани утвердили обвинительное заключение по делу ОПГ из 11 человек, сообщает прокуратура Рязанской области. Группировка действовала с сентября 2022 по декабрь 2023 года.

По версии следствия, житель Рязани создал преступное сообщество для незаконного оборота банковских карт. Он покупал в интернете поддельные документы иностранцев - идентификационные и миграционные карты, при помощи которых члены ОПГ оформляли дебетовые банковские карты, а затем продавали их.

Всего преступники работали на территории 31 региона России. Теперь дело направят в Скопинский районный суд.