Руководитель рязанского предприятия скрыл от налоговой более 17 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель рязанского предприятия, производящего средства связи, скрыл от налоговой 17 миллионов рублей. Как сообщило следственное управление СК России по Рязанской области, мужчина знал о налоговой задолженности компании, но распорядился деньгами по-своему.

Налоговыми органами уже были приняты меры по взысканию средств с предприятия. Однако с июня по сентябрь 2025 года руководитель фирмы не гасил задолженность. Он проводил неофициальные сделки с контрагентами компании. Именно поэтому полученные в результате сотрудничества деньги не шли в счет погашения долга.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ. В данный момент следствием проводятся действия по сбору и закреплению доказательств.