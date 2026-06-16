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НовостиПроисшествия16 июня 2026 15:28

Руководитель рязанского предприятия скрыл от налоговой более 17 миллионов рублей

Против мужчины возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Руководитель рязанского предприятия скрыл от налоговой более 17 миллионов рублей

Руководитель рязанского предприятия скрыл от налоговой более 17 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель рязанского предприятия, производящего средства связи, скрыл от налоговой 17 миллионов рублей. Как сообщило следственное управление СК России по Рязанской области, мужчина знал о налоговой задолженности компании, но распорядился деньгами по-своему.

Налоговыми органами уже были приняты меры по взысканию средств с предприятия. Однако с июня по сентябрь 2025 года руководитель фирмы не гасил задолженность. Он проводил неофициальные сделки с контрагентами компании. Именно поэтому полученные в результате сотрудничества деньги не шли в счет погашения долга.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ. В данный момент следствием проводятся действия по сбору и закреплению доказательств.