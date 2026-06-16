Опубликован полный список стобалльников ЕГЭ–2026 по химии в Рязанской области

В Рязанской области названы имена 12 стобалльников по химии. Фото: https://vk.com/pv.malkov

Стал известен полный список выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ по химии в Рязанской области. Высший результат показали 12 школьников:

– Денис Черашев (Ермишинская школа им. Героя РФ С.В. Сухарева);

– Владимир Сазонов (Рыбновская школа №3);

– Дарья Дмитриева (школа им. М.Горького Скопина);

– Борис Олейник (школа №3 Рязани);

– Дарья Полухина (школа №51);

– Светлана Петросян (школа №11);

– Евгений Микитюк (школа №67);

– София Громова (школа №48);

– Арсений Абрамов (школа №60/61);

– Мария Антипова (школа №8);

– Мария Карпухина (школа №28);

– София Дементьева (школа №37).

Выпускники, которые поступят в рязанские вузы, получат премию в 150 тысяч рублей. Глава региона поручил профильному ведомству подготовить предложения по поощрению педагогов, подготовивших стобалльников, к следующему заседанию правительства.