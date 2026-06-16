Опубликован полный список стобалльников ЕГЭ–2026 по химии в Рязанской области

Стал известен полный список выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ по химии в Рязанской области. Высший результат показали 12 школьников:
– Денис Черашев (Ермишинская школа им. Героя РФ С.В. Сухарева);
– Владимир Сазонов (Рыбновская школа №3);
– Дарья Дмитриева (школа им. М.Горького Скопина);
– Борис Олейник (школа №3 Рязани);
– Дарья Полухина (школа №51);
– Светлана Петросян (школа №11);
– Евгений Микитюк (школа №67);
– София Громова (школа №48);
– Арсений Абрамов (школа №60/61);
– Мария Антипова (школа №8);
– Мария Карпухина (школа №28);
– София Дементьева (школа №37).
Выпускники, которые поступят в рязанские вузы, получат премию в 150 тысяч рублей. Глава региона поручил профильному ведомству подготовить предложения по поощрению педагогов, подготовивших стобалльников, к следующему заседанию правительства.