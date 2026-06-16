Превысили лимит дохода. Вдове бойца СВО в Рязанской области отказали в пособии на детей

Прокуратура помогла вдове погибшего бойца СВО с четырьмя детьми получить пособие. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Александро-Невском округе вдова погибшего участника СВО добилась выплаты пособия на четырех детей через суд, сообщает прокуратура Рязанской области.

Женщина подала заявление на ежемесячное пособие на детей до 17 лет, но в отделении Социального фонда России по Рязанской области отказали в выплате. Чиновники посчитали, что среднедушевой доход превысил лимит. В расчет они включили доход погибшего супруга за период до заключения официального брака.

Прокуратура подала иск в суд, который встал на сторону женщины. После вмешательства надзорного ведомства пособие назначили вдове назначили. С учетом перерасчета женщина получила 330 тысяч рублей.