Рязанский кардиодиспансер оснастили новыми мониторами наблюдения за пациентами

Рязанский кардиодиспансер оснастили мониторами наблюдения за пациентами. Фото: минздрав Рязанской области

Рязанский кардиологический диспансер оснастили прикроватными мониторами наблюдения за показателями пациентов. Как сообщил минздрав региона, всего в учреждении начали использовать девять новых устройств.

Мониторы отображают сразу целый ряд показателей, включая пульс, частоту дыхания, неинвазивное артериальное давление, уровень кислорода в крови, температуру тела. Современное оборудование пришло на смену устаревшему. Оно установлено в трех отделениях диспансера, где позволяет врачам не только наблюдать за состоянием больных, но и оперативно реагировать на критические ситуации.

- Аппараты задействованы в режиме 24 на 7. Если жизненные показатели пациента оказываются на критических значениях, то мониторы подают медперсоналу тревожный звуковой сигнал, и мы начинаем выполнять все необходимое для спасения больного, – отмечает заведующий отделением анестезиологии и реанимации кардиодиспансера Дмитрий Косолапов.