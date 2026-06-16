В Рязанской области осудили женщину, вымогавшую 839 тысяч рублей у знакомого

В Рязанской области вынесен обвинительный приговор женщине, вымогавшей 839 тысяч рублей у своего знакомого. Как сообщил Шацкий районный суд, подсудимая угрожала мужчине, что обнародует ложную порочащую его информацию, если он не заплатит ей за молчание.

Женщина преследовала потерпевшего и угрожала ему с августа по ноябрь 2025 года. В итоге ей удалось добиться своего, и мужчина заплатил 839 тысяч рублей.

Суд признал подсудимую виновной по ч. 2 ст. 163 УК РФ. Женщина получила наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком – три года.

Пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.