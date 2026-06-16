Вызывали экскаватор… Крупных должников под Рязанью отключили от газа

Жителям двух сел под Рязанью отключили газ за долги больше 270 тыс. рублей. Фото: Газовые компании Рязанской области.

В Рязанском округе двум жителям отключили газ за многотысячные долги, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Житель села Шахманово не платил с января 2025 года и задолжал более 150 тысяч рублей. Еще один должник - из поселка Прудный - накопил больше 120 тысяч рублей. Он не вносил платежи с июля 2024 года.

Должники игнорировали уведомления поставщика. Тогда газовщики применили крайнюю меру: пригнали экскаваторы и отключили дома от системы газоснабжения.

Чтобы вернуть газ, жителям придется не только погасить основную задолженность, но и оплатить работы по отключению и последующему подключению. Это значительно увеличит их расходы.