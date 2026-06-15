Проход под железной дорогой у ЦПКиО в Рязани власти прорабатывают с РЖД

Ход текущих работ на Лыбедском бульваре. Фото: правительство Рязанской области.

Планы по продолжениею пешеходного маршрута в Рязани от Лыбедского бульвара до ЦПКиО не теряют актуальности. Для этого предстоит сделать проход под железной дорогой. Власти прорабатывают проект вместе с РЖД, заявил губернатор Павел Малков 15 июня.

В 2026 году ведутся работы по благоустройству участка между стадионом «Рязань-Арена» и улицей Чкалова. Там проложат пешеходные и велосипедные дорожки, вдоль них установят качели и лавочки. В проект вошли установка детской площадки с большой песочницей, спортивной площадки, обустройство зоны для выгула собак.

По словам Малкова, также на бульваре появится «небольшой водоем как часть реки Лыбеди». Рязанский завод точного литья предоставит скамьи с чугунным основанием и тематические люки.

Озвучивались еще и планы по установке «сухого» фонтана.