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НовостиОбщество15 июня 2026 15:00

Проход под железной дорогой у ЦПКиО в Рязани власти прорабатывают с РЖД

Пока же идут работы по благоустройству участка от стадиона до улицы Чапаева
Источник:kp.ru
Ход текущих работ на Лыбедском бульваре. Фото: правительство Рязанской области.

Ход текущих работ на Лыбедском бульваре. Фото: правительство Рязанской области.

Планы по продолжениею пешеходного маршрута в Рязани от Лыбедского бульвара до ЦПКиО не теряют актуальности. Для этого предстоит сделать проход под железной дорогой. Власти прорабатывают проект вместе с РЖД, заявил губернатор Павел Малков 15 июня.

В 2026 году ведутся работы по благоустройству участка между стадионом «Рязань-Арена» и улицей Чкалова. Там проложат пешеходные и велосипедные дорожки, вдоль них установят качели и лавочки. В проект вошли установка детской площадки с большой песочницей, спортивной площадки, обустройство зоны для выгула собак.

По словам Малкова, также на бульваре появится «небольшой водоем как часть реки Лыбеди». Рязанский завод точного литья предоставит скамьи с чугунным основанием и тематические люки.

Озвучивались еще и планы по установке «сухого» фонтана.

Анонсируется появление "небольшого водоема" на Лыбедском бульваре. Фото: правительство Рязанской области.

Анонсируется появление "небольшого водоема" на Лыбедском бульваре. Фото: правительство Рязанской области.