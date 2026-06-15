Потерявшим жилье при атаке БПЛА рязанцам выдадут сертификаты на покупку квартир

Стихийный мемориал у на улице Новоселов, 42.

Жителям Рязани, которые потеряли жилье в результате атаки БПЛА в ночь на 15 мая, выдадут сертификаты на покупку новых квартир. Об этом объявила региональная оперативная группа.

«Механизм сейчас дорабатывается, источник финансирования - региональный бюджет», - отмечено в публикации.

По официальным данным, спустя месяц после теракта более 1400 человек получили выплаты на сумму почти 75 млн рублей. Сюда входит как помощь членам семей погибших, так и средства, выделенные рязанцами в связи с полной или частичной утратой имущества.

Дом на Касимовском шоссе продолжают восстанавливать, фасад отремонтирован на одной из поврежденных сторон. На Новоселов, 42 жильцы 9 и 10 подъездов получили возможность вынести необходимые вещи при помощи спасателей.