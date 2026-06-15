Сотрудники завода металлоконструкций в Рязани с апреля не получают зарплату

Суд признал банкротом ООО «СтальСтройТехнологии», сотрудники не получают зарплату. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани более сорока сотрудников ООО «СтальСтройТехнологии» (завод металлоконструкций) пожаловались на невыплату заработной платы с апреля 2026 года, сообщает Государственная инспекция труда в регионе. Компания находится в процессе банкротства - 1 июня суд принял заявление о признании должника банкротом.

Эти два факта стали основанием для внеплановой проверки. Трудовая инспекция инициировала и согласовала ее с прокуратурой.

«В настоящее время контрольное мероприятие не завершено, мы запрашиваем документы и сведения для уточнения всех обстоятельств. По результатам проверки примем меры в рамках наших полномочий», - прокомментировала руководитель инспекции Зоя Мирохина.

В январе 2025 года сообщалось, что ООО «СтальСтройТехнологии» оставило без зарплаты 482 сотрудника. Общая задолженность – более 12,6 млн рублей. Такие данные приводила прокуратура Рязанской области.

«По результатам принятых мер реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена», - сообщало тогда надзорное ведомство.