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НовостиПроисшествия15 июня 2026 10:49

В Рязани погиб 15-летний водитель мотоцикла, с которым столкнулась легковушка

Автомобилем управлял 19-летний горожанин. О ДТП рассказали в полиции
Источник:kp.ru
В Рязани погиб 15-летний водитель мотоцикла, с которым столкнулась легковушка.

В Рязани погиб 15-летний водитель мотоцикла, с которым столкнулась легковушка.

Вечером 14 июня в Рязани в результате ДТП погиб 15-летний горожанин, управлявший мотоциклом NFX. Примерно в 20:50 с ним совершил столкновение ВАЗ-2114, за рулем которого был 19-летний рязанец.

Трагедия произошла на перекрестке улицы Октябрьской и проезда Шабулина, рядом с путепроводом. Юношу-байкера с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался.

Как сообщает областное УМВД, всего на дорогах региона за пятницу и выходные случилось семь ДТП, в которых два человека погибли, 14 пострадали.