В Рязани погиб 15-летний водитель мотоцикла, с которым столкнулась легковушка.

Вечером 14 июня в Рязани в результате ДТП погиб 15-летний горожанин, управлявший мотоциклом NFX. Примерно в 20:50 с ним совершил столкновение ВАЗ-2114, за рулем которого был 19-летний рязанец.

Трагедия произошла на перекрестке улицы Октябрьской и проезда Шабулина, рядом с путепроводом. Юношу-байкера с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он скончался.

Как сообщает областное УМВД, всего на дорогах региона за пятницу и выходные случилось семь ДТП, в которых два человека погибли, 14 пострадали.