Иностранные преступники и мигранты-нарушители высланы из Рязанской области

В Рязанской области депортировали и выдворили 7 мигрантов. Фото: УМВД Рязанской области.

На прошедшей неделе в рамках операции «Нелегал-2026» полицейские отправили на родину семерых иностранцев, содержавшихся в рязанском Центре временного размещения УМВД.

Четверо (трое из Средней Азии и один из Латинской Америки) подверглись депортации. Ранее они отбыли наказание за наркотики, дачу взятки и организацию нелегальной миграции. Их пребывание в России признано нежелательным.

Ещё трое выходцев из Средней Азии выдворены административно за нарушение правил въезда и режима пребывания.

Всех нарушителей в сопровождении полицейских и приставов доставили в аэропорт «Домодедово». Авиабилеты они приобрели за свой счёт.