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НовостиПроисшествия15 июня 2026 7:36

Иностранные преступники и мигранты-нарушители высланы из Рязанской области

Рязанские полицейские организовали депортацию и выдворение семи граждан Средней Азии и Латинской Америки
Источник:kp.ru
В Рязанской области депортировали и выдворили 7 мигрантов. Фото: УМВД Рязанской области.

В Рязанской области депортировали и выдворили 7 мигрантов. Фото: УМВД Рязанской области.

На прошедшей неделе в рамках операции «Нелегал-2026» полицейские отправили на родину семерых иностранцев, содержавшихся в рязанском Центре временного размещения УМВД.

Четверо (трое из Средней Азии и один из Латинской Америки) подверглись депортации. Ранее они отбыли наказание за наркотики, дачу взятки и организацию нелегальной миграции. Их пребывание в России признано нежелательным.

Ещё трое выходцев из Средней Азии выдворены административно за нарушение правил въезда и режима пребывания.

Всех нарушителей в сопровождении полицейских и приставов доставили в аэропорт «Домодедово». Авиабилеты они приобрели за свой счёт.