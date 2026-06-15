ИП Жукова в Рязани оштрафовали за продажу средств от комаров в чужой упаковке. Фото: Альберт ДЗЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани и Рыбном предприниматель Виталий Жуков продавал средства от насекомых в упаковке, похожей на дизайн «Чистого дома», сообщает Арбитражный суд Рязанской области. Правообладатель - АО «Торгово-промышленная компания «Техноэкспорт» - требовал 75 тыс. рублей за нарушение прав на товарные знаки и 25 тыс. рублей за копирование рисунка «Чистый Дом спокойная жизнь без комаров». Позже компания передала право требования ООО «Правовая группа «Интеллектуальная собственность».

Предприниматель не обращался к правообладателю за согласием и не смог доказать, что не знал о контрафактности товара.

Суд учел, что запрошенная сумма (100 тыс. рублей) превышает стоимость товара, и снизил компенсацию до 40 тыс. рублей - по 10 тыс. за каждое из четырех нарушений. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.