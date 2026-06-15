Убийца бухгалтера и директора в Рязани заплатит их семьям 7 млн рублей. Не смог отменить компенсацию

Рязанский облсуд отклонил жалобу убийцы на компенсацию в 7 млн рублей

Семьи погибших бухгалтера и генерального директора рязанского предприятия получат от убийцы 7 млн рублей, сообщает пресс-служба Рязанского областного суда. Суд оставил без изменения решение Московского районного суда, а жалобу осужденного Михаила Шарапова отклонил.

В июне 2024 года Шарапов приехал на предприятие с охотничьим ружьем и застрелил бухгалтера и генерального директора. Причиной стала личная неприязнь: женщины раскрыли его незаконные финансовые операции, когда проверяли документацию. Шарапов работал заместителем генерального директора АО «Рязаньмонтажзаготовка».

Областной суд признал его виновным в убийстве двух человек из-за их служебной деятельности и приговорил к 19 годам строгого режима с дополнительным годом ограничения свободы после освобождения.

В суд за компенсацией обратились родители, брат и жена погибшего директора. Они заявили, что потеря близкого человека нанесла им тяжелейший вред, вызвала сильные нравственные страдания и ухудшила здоровье. Суд взыскал с Шарапова 7 млн рублей.