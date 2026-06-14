Строительство школы №28 в Мервино проверил рязанский Антикоррупционный комитет

Школу планируют сдать через 1,5 года, в декабре 2027 года. Фото: Антикоррупционный комитет Рязанской области.

Сотрудники областного Антикоррупционного комитета проверили ход строительства школы №28 в микрорайоне Мервино. На момент обследования на объекте выполнялись работы по вывозу строительного мусора и забивке свай.

Учитывая высокую социальную значимость данного объекта, представителю подрядной организации рекомендовано строго соблюдать установленные сроки производства работ, а также обеспечить их качество. Ход выполнения работ взят на контроль.

Подрядчик вывозит мусор. Фото: Антикоррупционный комитет Рязанской области.

В социальных сетях жители жалуются на низкие темпы возведения важного социального объекта. Опасения подогреваются изменением сроков и задержками в строительстве других важных образовательных и медицинских учреждений в городе.