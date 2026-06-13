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НовостиПроисшествия13 июня 2026 17:11

Промышленный альпинист работал в Рязани без договора и погиб. Суд заставил компанию заплатить матери 1,5 млн

В Рязани прокуратура добилась компенсации матери погибшего альпиниста
Источник:kp.ru
Мать погибшего альпиниста через суд получит компенсацию от компании-работодателя.

Мать погибшего альпиниста через суд получит компенсацию от компании-работодателя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Московского района Рязани обратилась в прокуратуру после гибели сына. Мужчина работал альпинистом в управляющей компании, но трудовые отношения с ним не были оформлены надлежащим образом – записи в трудовой книжке не сделали, хотя фактически он был допущен к выполнению обязанностей на объекте. В октябре 2024 года работник погиб.

Прокурор в интересах матери направил в суд иск об установлении факта трудовых отношений, взыскании зарплаты за отработанный период и компенсации морального вреда. Требования полностью удовлетворили.

В пользу женщины взыскали 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также заработную плату за время фактической работы погибшего.