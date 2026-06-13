Вода в Оке у Рязани прогрелась до 21 градуса и приблизилась к комфортной

13 июня синоптики обещают местами жару до 33°С. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Рязанского ЦГМС, на реках региона установился режим летней межени. Колебания уровней воды незначительны. Температура воды в Оке у Рязани достигла 21,0°С.

Специалисты напоминают, что начинать купаться всем желающим можно при +18°С, а комфортные условия наступают при температуре воды 22–24°С.

Есть вероятность, что за выходные вода в регионе прогреется ещё выше. Согласно прогнозу на 13 июня, ночью ожидается 13…18°С, днём местами возможна жара до 28…33°С.