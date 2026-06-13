В Рязани сменился ответственный за общественные обсуждения

Внесены изменения в порядок организации общественных обсуждений в Рязани.

Внесены изменения в порядок организации общественных обсуждений хозяйственной деятельности на территории Рязани

Ответственным за проведение общественных обсуждений вместо управления энергетики и ЖКХ теперь становится департамент благоустройства города (ранее – управление).

Кроме того, в новой редакции пункта 5.2 уточнено, что протокол общественных обсуждений подписывается руководителем Департамента и заверяется его печатью.

Постановление вступило в силу со дня опубликования, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2026 года. Это позволяет применять новые правила к уже начатым процедурам.