Дети и подростки в Рязанской области вошли в топ-5 по ожирению в России Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области зафиксирован один из самых высоких показателей ожирения среди детей и подростков. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора России. По данным за 2024 год, по первичной заболеваемости ожирением регион занимает пятое место в стране среди детей до 14 лет и пятое место среди подростков 15-17 лет.

Показатель заболеваемости среди детей составил 985,8 случая на 100 тыс. населения, среди подростков - 1636,8 случая. Это выше средних значений по России (445,9 и 850,7 соответственно).