В Лесопарке рязанцы ради фото пытались скинуть с дерева птенцов ушастой совы

Ради хорошего фото граждане были готовы погубить птенцов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Орнитолог Алёна Фионина, председатель рязанского отделения Союза охраны птиц России, сообщила о вопиющем случае. В Лесопарке компания с детьми и фотокамерами пыталась снимать совят ушастой совы. Чтобы выманить птенцов из укрытия, взрослые и дети трясли деревья и кусты.

Неравнодушная рязанка сделала «любителям природы» замечание, но те отправили её в грубой форме и продолжили издевательства над беззащитными птицами. «Вы купили недешевый телевик, считаете себя любителями природы? Научитесь себя вести! Детям дурной пример подаёте», – возмутилась орнитолог.

Публиковать фото «героев» этой печальной истории не стали, ссылаясь на закон о персональных данных. Алёна Фионина надеется, что благодаря репостам информация дойдёт до виновных – и им станет стыдно.