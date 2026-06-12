«Я сразу понял, что находка уникальная»: жителю Шиловского района вручили награду за спасение тысячелетнего челна-долбленки

Редчайшую находку из озера у села Борки датировали IX – X веками. Фото: издательство «Пресса».

Сотрудники Шиловского музейного комплекса поблагодарили Николая Иванова за ценный вклад в сохранение культурного наследия. Ему вручили благодарность музея и памятный знак «Евпатий Коловрат» от Фонда возрождения памятников истории и культуры.

Поводом стала уникальная находка, сделанная Ивановым в июле 2024 года в Святом озере у села Борки. Ныряя с маской, он обнаружил затопленный деревянный челн. После извлечения из воды, во время транспортировки чёлн сломался, и мужчина сообщил о нём в музей. Специалисты музеефицировали останки ценного исторического объекта.

Как выяснилось, это мещёрская долблёная лодка длиной всего 2,6 метра и шириной 40 см – один из самых маленьких челнов, найденных в России. По предварительным данным, его возраст может достигать тысячи лет. Изделие имеет следы обжига с одной стороны, что указывает на возможное сакральное использование.

Сейчас челн проходит реставрацию, которая продлится не менее года. После завершения работ он займёт почётное место в экспозиции Шиловского музейного комплекса. Руководитель музейного отдела Александр Гаврилов назвал находку уникальным подарком и поблагодарил внимательного жителя за бережное отношение к истории.