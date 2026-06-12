«Что не так с йогой?»: рязанская попадья – об опасности восточной практики для детей

«Возникает вопрос: с кем именно, с какими силами нужно ждать «гармонии», только ли «с самим собой»?» - спрашивает редактор газеты «Логосъ». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Публицист, попадья и мама пяти детей Елена Фетисова высказалась о практике йоги в детских лагерях и школах. Поводом послужил случай, когда в федеральном детском центре обычную зарядку заменили на урок йоги.

Многодетная мать прямо заявляет, что йога – не «просто упражнения для здоровья». По её словам, это «индуистская и отчасти буддийская практика единения с духовным миром», нацеленная на выход из «колеса рождений», а «бонусом» идут оккультные «фишки» с «энергиями».

Елена Фетисова приводит яркую аналогию: «Сын мой, Иван попович, подойдет к вожатому и скажет: «А давайте мы вместо зарядки будем делать земные поклоны! Никакой религии…» Что-то подсказывает мне, что желающих класть поклоны «для здоровья» не найдется вовсе». Она уверена, что религиозный подтекст йоги никуда не исчезает, а обещанные «гармония и спокойствие» восходят к индуистскому идеалу небытия. «То есть это как минимум немного не та гармония, которой среднестатистический русский родитель пожелал бы своему ребенку… Вот и йога – это не «просто спорт», а совсем другая система», – резюмирует автор, советуя вместо неё хотя бы пилатес.

В некоторых рязанских вузах йогой занимаются на физкультуре. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Статья вызвала отклик рязанцев. Они подтвердили, что «тема острая и для нашего города: в некоторых рязанских вузах на физкультуре преподают йогу». Другая девушка подтверждает: «застала тоже такую ерунду». Нашлись и защитники: «Йога настоящая… Моральный план очень схож с заповедями. Мое мнение – это вторая половина учения Христа».