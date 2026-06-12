ВТБ открыл в Рязани офис нового формата на улице Грибоедова

Фото: ВТБ.

В Рязани начал работу новый офис ВТБ, сообщает пресс-служба банка. Он расположился в доме №5 по улице Грибоедова, в районе с развитой инфраструктурой. Рядом - жилые кварталы, медицинские центры, школы и детские сады.

Пространство площадью 250 кв. метров организовали в безбарьерной концепции. Сотрудники работают с посетителями в лаунж-зонах на мягких диванах, используя ноутбуки. Для конфиденциальных вопросов предусмотрели переговорные.

Фото: ВТБ.

В офисе можно взять кредит, открыть вклад, оформить карту или страховку. Основные операции переведены в цифровой формат. Для гостей работают бесплатный Wi-Fi, кофе-станция и кулер с водой. Круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами по QR-коду.

«Убрали все лишнее и сделали ставку на доверительный диалог в сочетании с цифровыми возможностями», - прокомментировала управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

Время работы офиса на Грибоедова: с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00, по субботам - с 10:00 до 15:00.

Розничная сеть ВТБ в регионе насчитывает 16 офисов и 18 точек в отделениях Почты России. Курьерская доставка банковских продуктов доступна для 80% жителей Рязанской области, к концу года банк планирует поднять охват до 90%.