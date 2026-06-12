«Нас поженил алкаш»: пара медиков из Рязани рассказала необычную историю знакомства

Никита и Анна из Рязани поженились после совместного спасения человека. Фото: ЗАГС Рязанской области.

Необычную историю знакомства молодоженов рассказала начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина. Никита и Анна работают в бригаде скорой помощи.

Однажды Никита в составе реанимационной бригады спасал сильно пьющего человека. Пациента доставили в приемное отделение рязанской больницы, где медсестрой работала Анна. Вместе они откачали мужчину.

«Нас поженил... алкаш!» - с таким заявлением, по словам Сорокиной, жених огорошил сотрудников ЗАГСа. После этой встречи Никита и Анна продолжили общение. Теперь Анна тоже трудится в «скорой».