Без электричества остались 11 улиц Рязани, людей поблагодарили за терпение

Днем 11 июня в Рязани произошло масштабное отключение электричества. О технологическом нарушении сообщили РГРЭС. По данным электросетей, авария произошла в 15:45.
В настоящее время без электроснабжения вынуждены находиться жители следующих улиц центра Рязани:
- Введенская;
- Горького;
- Есенина;
- Маяковского;
- Полевая;
- Право-Лыбедская;
- Радищева;
- Свободы;
- Фрунзе;
- Чапаева, а также переулка Спортивный.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - написали РГРЭС.