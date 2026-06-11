Без электричества остались 11 улиц Рязани, людей поблагодарили за терпение

11 июня без электричества остались 11 улиц центра Рязани, людей поблагодарили за терпение.

Днем 11 июня в Рязани произошло масштабное отключение электричества. О технологическом нарушении сообщили РГРЭС. По данным электросетей, авария произошла в 15:45.

В настоящее время без электроснабжения вынуждены находиться жители следующих улиц центра Рязани:

- Введенская;

- Горького;

- Есенина;

- Маяковского;

- Полевая;

- Право-Лыбедская;

- Радищева;

- Свободы;

- Фрунзе;

- Чапаева, а также переулка Спортивный.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - написали РГРЭС.