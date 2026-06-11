Пришел домой — жена без сознания. Женщину с инсультом спасли в ОКБ Рязани

Врачи ОКБ спасли 47-летнюю рязанку от последствий инсульта. Фото: ОКБ (Рязань)

Врачи Областной клинической больницы в Рязани спасли 47-летнюю рязанку от последствий инсульта. Тромб удалось растворить за 90 минут, сообщает региональный минздрав.

Супруг обнаружил женщину в бессознательном состоянии дома и вызвал скорую помощь. Врачи заподозрили у нее острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) и отвезли в ОКБ, где работает специализированное отделение.

Выяснилось, что пациентка не соблюдала полученные прежде рекомендации терапевта и, кроме того, накануне перебрала с алкоголем.

При лечении врачи применили трамболизис – методику, которая способна возобновить кровоток и сберечь клетки головного мозга. Женщине повезло попасть в больницу быстро, так как трамболизис действенен только в первые часы после начала приступа.

«Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом, можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта», - пояснил заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин.

Медики поставили женщину на ноги быстро – за 17 дней. Ее выписали домой в удовлетворительном состоянии.