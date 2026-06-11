В Рязани обсудили готовность к возможным ЧС и к эвакуации людей.

Работу в условиях возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе в ходе будущего отопительного сезона, обсудили в Рязани. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности провел губернатор Павел Малков.

Как 11 июня передает пресс-служба областного правительства, речь шла о действиях служб при коммунальных авариях, повреждениях объектов ТЭК, об устойчивости соцсферы к отключениям электроэнергии, газа, воды, тепла, о создании резервов нефтепродуктов, материалов и оборудования, продовольственных запасов.

«Была рассмотрена готовность администрации города Рязани к проведению необходимых мероприятий, включая проработку вопросов эвакуации, размещения людей», - рассказывают представители кабмина.

Малков на заседании делал акцент на оперативной и грамотной межведомственной работе, «особенно в условиях проведения СВО». Он призвал отработать алгоритмы действий при нештатных ситуациях и наладить информирование населения. В частности, люди должны знать о расположении безопасных укрытий (кстати, их состояние тоже обсуждалось).

У органов местного самоуправления региона теперь есть методические рекомендации по организации мероприятий в сфере ГО и ЧС — их комиссия утвердила на заседании.