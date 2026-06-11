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НовостиОбщество11 июня 2026 13:35

УФСИН проведет 12 июня в ЦПКиО праздник с мастер-классами и сладкими подарками

Служба исполнения наказаний приглашает жителей Рязани и гостей города
Источник:kp.ru
В День России в рязанском ЦПКиО выступят кинологи и развернут полевую кухню.

В День России в рязанском ЦПКиО выступят кинологи и развернут полевую кухню.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

12 июня в 11:00 в ЦПКиО на площадке перед Зеленым театром пройдет праздник «Горжусь тобой, моя Россия!». Организует мероприятие УФСИН России по Рязанской области.

Для жителей и гостей сотрудники службы исполнения наказаний подготовили насыщенную программу: выступление кинологов, флешмоб, зарядку с чемпионом, мастер-классы, спортивные конкурсы, патриотическую выставку, концерт, полевую кухню, детские площадки и сладкие подарки от музея истории рязанского леденца.

Вход свободный.

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