Почти 600 нарушений, 100 выдворений и уголовные дела. Операция «Нелегал» прошла в Рязанской области

Сотню осевших в Рязани нелегалов решено выдворить или депортировать из России. Фото: УМВД по Рязанской области.

В Рязанской области за 10 дней полиция приняла решения о выдворении 94 иностранных граждан-нарушителей. Восемь из них поместили в Центр временного содержания и отправят в страну, откуда те прибыли, принудительно. Кроме того, суды постановили депортировать шестерых мигрантов.

19 иностранцев за указанный период выдворены фактически.

Таковы результаты операции «Нелегал», которая проводилась с 1 по 10 июня. УМВД по Рязанской области отмечает, что действовало совместно с региональными прокуратурой, УФСБ, Росгвардией, Ространснадзором.

Совокупно в ходе операции удалось выявить 598 нарушений миграционного законодательства и обнаружить 16 приезжих, которые из-за тех или иных проступков должны были выехать из страны, но не сделали этого. Еще два человека, как оказалось, сумели вернуться в РФ при наличии запрета - под измененными установочными данными.

Также заводились уголовные дела об организации незаконной миграции, подделке документов, фиктивной регистрации, а больше всего (29) — о фиктивно постановке иностранцев на учет по месту пребывания. Один приезжий в обозначенные даты попался на участии в незаконном обороте наркотиков, еще двое подозреваются грабеже и краже.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.