Мигрант в Рязани избил и ограбил местного жителя. Взяли его, когда тот решил проверить, не убил ли он человека

В Рязани грабитель под видом проверяющего проник в квартиру, избил хозяина и отобрал телефон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани ранее судимый мигрант избил и ограбил 26-летнего местного жителя, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По словам потерпевшего, налетчик под благовидным предлогом выведал адрес рязанца и сказал, что хозяйка этой квартиры его знакомая, и она попросила его проверить порядок.

Когда мужчины поднялись в квартиру, незнакомец стал отчитывать съемщика за беспорядок. Он потребовал немедленно навести порядок и отдать ему смартфон в залог. Когда в квартире будет чистота, он телефон ему вернет. Мужчина отказался, и тогда мигрант избил его до потери сознания.

Очнувшись, потерпевший обнаружил, что телефона нет, и вызвал полицию. Когда оперативники работали на месте, заявитель вдруг увидел в приоткрытую дверь того самого нападавшего. Полицейские бросились за ним, налетчик попытался убежать, но его задержали.

Выяснилось, что 29-летний гражданин одной стран СНГ – на родине его неоднократно судили за кражи - недавно приехал в Рязань на заработки. Но вместо этого начал пить, перестал платить за жилье, и вскоре ему пришлось освободить помещение.

Оказавшись на улице, мигрант перебивался случайными заработками и все деньги тратил на выпивку. Попав в квартиру случайного знакомого, он попытался обманом завладеть его смартфоном. Когда это не удалось, он избил рязанца. Через некоторое время налетчик решил проверить, не убил ли он мужчину, но там его задержала полиция.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы в колонии.