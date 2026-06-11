Бродячая собака покусала ребенка, рязанские чиновники заплатят 30 тыс. рублей

Ребенок пострадал от нападения бездомной собаки в Ермишинском районе, чиновников оштрафовали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ермишинском округе на несовершеннолетнюю девочку напала бездомная собака, сообщает прокуратура Рязанской области. Животное укусило ребенка за голень.

По данным ведомства, случилось это в январе 2026 года во время прогулки. Девочка была испугана, испытывала физическую боль и «нравственные страдания».

Прокуратура подала иск к местной администрации и потребовала компенсировать моральный вред. Суд встал на сторону ребенка и взыскал с чиновников 30 тысяч рублей.