Ветровал и снеголом: обильные осадки зимой нанесли ощутимый урон лесам

Рязанская Рослесозащита с начала 2026 года получила уже около 70 сигналов о негативных изменениях в лесах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прошедшая зима, как оказалось, стала испытанием и для лесов Рязанской области. Из-за большого количества снега возникло много насаждений с опасным наклоном.

«Эти деревья, как правило, наиболее сильно страдают от сильных ветров», - отмечает ФБУ «Рослесозащита».

Ветровал и снеголом — так называются явления, когда деревья страдают из-за упомянутых выше факторов. Рослесозащита с начала 2026 года получила уже около 70 сигналов о негативных изменениях в лесах, причем больше всего из Шелуховского (Шиловский округ) и Клепиковского лесничеств.

На основе полученной информации специалисты проведут выборочно-наземные наблюдения в рамках лесопатологического мониторинга