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НовостиОбщество11 июня 2026 9:08

Суд запретил вывозить мусор у дома на Первомайском проспекте в Рязани рано утром

Коммунальщики нарушали санитарные нормы и мешали спать жителям
Источник:kp.ru
Ранний вывоз мусора у дома №62 кор.1 на Первомайском проспекте в Рязани признали незаконным

Ранний вывоз мусора у дома №62 кор.1 на Первомайском проспекте в Рязани признали незаконным

Жителям дома на Первомайском проспекте в Рязани больше не будут мешать спать из-за раннего вывоза мусора, сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Роспотребнадзор подал иск на ООО «Коммунально-сервисная компания «Дягилево». По данным ведомства, коммунальщики вывозили твердые отходы с контейнерной площадки у дома 62 корпус 1 в раннее время суток, нарушая санитарные нормы. Ведомство уже выносило предостережения, но компания продолжала работать по своему графику.

Суд встал на сторону жителей и признал действия коммунальщиков незаконными. Решение вступило в силу.

По данным КП-Рязань, в доме №62 кор.1 по Первомайскому проспекту расположена школа №39. Там с железными воротами расположен один контейнер. По всей видимости, санитарным врачам на шум при вывозе мусора жаловались жители дома №64 кор.1.