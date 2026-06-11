Рязанцы более 150 тысяч раз брали займы в ломбардах на 2,7 млрд рублей. Выдача займов выросла в регионе

Ювелирка подорожала: рязанцы получили под залог золота более крупные суммы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году ломбарды выдали жителям Рязанской области займов на 2,7 млрд рублей, сообщает рязанское отделение Банка России. Это на 9% больше, чем годом ранее. Количество договоров осталось почти прежним - чуть более 151 тысячи.

Большинство заемщиков пользуются услугами ломбардов регулярно, чтобы быстро получить деньги на срочные нужды. На начало года действующие договоры были у 15 тысяч рязанцев. В качестве залога люди в основном приносили ювелирные изделия. Рост цен на золото позволил получить под них более крупные суммы.

«Если человек не возвращает деньги, залог продают, а долг считается полностью погашенным. Это позволяет избежать ситуации, когда в попытке вернуть заем клиент влезает в новые долги», - пояснила главный юрисконсульт отделения Банка России Марианна Рябова.

Большинство клиентов все же забирают свое имущество: ломбарды зарабатывают в основном на выдаче займов, а не на продаже залогов.