Денис Сидоров : «КПРФ за нулевую ставку НДФЛ!»

Малообеспеченных граждан в качестве меры социальной поддержки нужно освободить от уплаты НДФЛ — такое мнение на полях ПМЭФ высказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Депутат Рязанской областной думы (фракция КПРФ) Денис Сидоров прокомментировал:

«Я регулярно работаю с обращениями граждан в районах и вижу, что ситуация доходит до абсурда. Человек получает зарплату на уровне МРОТ, а то и вовсе перебивается случайными подработками, и с каждой этой копейки с него снимают 13 процентов. Эти деньги для семьи с детьми — возможность купить лишнюю пару обуви или оплатить лекарства. Освободить от НДФЛ тех, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума, — не просто мера поддержки, а вопрос человеческого достоинства. Богатые должны платить больше, но с самых бедных брать подоходный налог — стыдно и безнравственно. Именно здесь, на земле, видно, как возврат этих 13 процентов в семейный бюджет способен буквально спасти ситуацию для десятков тысяч рязанцев».

При этом измениться должна вся прогрессивная шкала налогообложения: таким образом самые малообеспеченные имеют ставку 0%, а богатые платят больше. Депутат убежден, что так удастся поддержать принцип социальной справедливости.