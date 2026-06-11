ООО «РТК» из Рязани признали банкротом с долгом почти 148 млн рублей

Рязанская компания не расплатилась с кредиторами на 147,7 млн и обанкротилась Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ООО «РТК» ввели конкурсное производство, сообщает Арбитражный суд Рязанской области. Компания сама попросила признать ее банкротом.

Суд ввел процедуру банкротства - наблюдение 25 декабря 2025 года, временным управляющим назначен Кирилл Волков. Он изучил финансовое состояние должника и пришел к выводу: расплатиться по долгам компания не сможет. Кредиторы требуют с нее почти 148 млн рублей.

Оснований для финансового оздоровления, внешнего управления или мирового соглашения суд не нашел. В итоге ООО «РТК» признали банкротом.

Согласно открытым данным, основным видом деятельности компании являлось «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями».

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.