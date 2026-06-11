Четыре лесных пожара случились в Рязанской области

Четыре лесных пожара случилось в Рязанской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ФБУ «Авиалесоохрана» зафиксировала еще четыре лесных пожара на территории Рязанской области. Информация содержится на сайте ведомства.

Всего в текущем сезоне по состоянию на начало суток 11 июня случилось семь пожаров общей площадью 15,87 гектара. Сутками ранее, к полуночи 10-го числа, фиксировалось лишь три пожара площадью 2 гектара.

Таким образом, огонь распространился еще почти на 14 гектаров. При этом очагов, по которым проводятся работы по активному тушению, нет.