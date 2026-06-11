«Смерть не связана с военной травмой»: Военкомат отказал вдове погибшего на СВО рязанца в пенсии. Только суд признал отказ незаконным

Пенсия по потере кормильца: вдова рязанского мобилизованного добилась выплат через суд. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Рязанский областной суд обязал военкомат назначить пенсию по случаю потери кормильца вдове бойца, погибшего в ходе специальной военной спецоперации, сообщает пресс-служба суда. Ранее военное ведомство отказало женщине в выплате.

Муж заявительницы служил по мобилизации, выполнял задачи на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2024 году он погиб при исполнении военных обязанностей.

Вдова подала заявление на пенсию, но военный комиссариат Рязанской области отказал: чиновники в погонах посчитали, что смерть бойца не связана с военной травмой, а значит, права на госпенсию у женщины нет.

Однако районный суд встал на сторону вдовы: гибель наступила в результате травм при защите Родины. Областной суд согласился с этим решением и признал отказ военкомата незаконным. Решение вступило в силу.