В Рязанской области создается Фонд социально-экономического развития

Процедуру создания фонда должны завершить к 19 июня.

В Рязанской области создадут еще один фонд. Губернатор подписал распоряжение об учреждении унитарной некоммерческой организации «Фонд социально-экономического развития Рязанской области» в организационно-правовой форме фонда. Учредителем выступит региональное министерство строительного комплекса.

Ведомству поручено до 19 июня 2026 года утвердить устав, назначить органы управления и зарегистрировать новую структуру. Контроль за исполнением поручен заместителю председателя правительства региона Павлу Супруну, курирующему транспорт и строительство.