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НовостиОбщество10 июня 2026 11:15

«Это издевательство над пассажирами»: жители рязанских сел требуют сменить перевозчика из-за проблем с расписанием маршруток

Жители сел Рязанского округа пожаловались на работу маршрутных такси
Источник:kp.ru
Интервалы движения выросли - на маршрут вернулась давка. Фото иллюстративное.

Интервалы движения выросли - на маршрут вернулась давка. Фото иллюстративное.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пассажиры из Мурмино, Алеканово и Дубровичей жалуются на работу ИП Суханова, который с января обслуживает маршрут. Люди сообщают, что перевозчик отменил часть рейсов, а утренние интервалы выросли до 45 минут. «Едем на работу в давке, люди теряют сознание. Проезд – 100 рублей», – возмущаются жители.

По их словам, водители курят в салоне, грубят и нарушают правила. Обращения в транспортный отдел Рязанского округа пока результата не дали. «При предыдущем перевозчике расписание было адекватным, автобусы ходили чаще», – подчеркивают пассажиры.

Жители требуют вернуть нормальное расписание и убрать перевозчик, оказывающего некачественные услуги. «На автовокзале билеты на ближайший рейс часто проданы, ждать следующего – час-полтора. Это издевательство», – поддерживают обращение возмущенные жители.