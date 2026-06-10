«Это издевательство над пассажирами»: жители рязанских сел требуют сменить перевозчика из-за проблем с расписанием маршруток

Интервалы движения выросли - на маршрут вернулась давка. Фото иллюстративное. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пассажиры из Мурмино, Алеканово и Дубровичей жалуются на работу ИП Суханова, который с января обслуживает маршрут. Люди сообщают, что перевозчик отменил часть рейсов, а утренние интервалы выросли до 45 минут. «Едем на работу в давке, люди теряют сознание. Проезд – 100 рублей», – возмущаются жители.

По их словам, водители курят в салоне, грубят и нарушают правила. Обращения в транспортный отдел Рязанского округа пока результата не дали. «При предыдущем перевозчике расписание было адекватным, автобусы ходили чаще», – подчеркивают пассажиры.

Жители требуют вернуть нормальное расписание и убрать перевозчик, оказывающего некачественные услуги. «На автовокзале билеты на ближайший рейс часто проданы, ждать следующего – час-полтора. Это издевательство», – поддерживают обращение возмущенные жители.