В Рязанской области сотрудник ПВЗ украл товары на сумму 300 тысяч рублей

Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области в поселке Александро-Невский 36-летний сотрудник пункта выдачи заказов похитил товары на сумму 300 тысяч рублей. Как сообщило УМВД региона, часть украденного мужчина сбыл своим знакомым, еще часть оставил себе.

В полицию обратилась 39-летняя женщина, которая курирует один из местных ПВЗ. Она сообщила, что головной офис интернет-магазина обнаружил отсутствие товаров в упаковках, которые вернулись к ним из-за отказов покупателей. Оказалось, что в пропажах виновен один из сотрудников местного пункта выдачи.

Мужчина устроился работать в ПВЗ в прошлом году. Через некоторое время он решил провернуть первую аферу и подменил заказанную им парфюмерию на бумагу. После этого от товара подозреваемый отказался и пустая коробка отправилась обратно в интернет-магазин. Тогда мужчина решил, что ему удалось обмануть систему контроля. Он стал проделывать подобные махинации регулярно. За несколько месяцев своей работы он похитил около 50 товаров на общую сумму 300 тысяч рублей. Некоторые вещи он продал своим знакомым. Однако большую часть украденного, от носков до телевизора, полицейские обнаружили у него дома.

Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.