В ЖК «Цветной бульвар» показали квартиры с уникальными для города планировками

Комфорт уровня пятизвездочного отеля: собственный бассейн и спа-зона для жильцов 97 квартир с 15-ю вариантами планировок. В строящемся доме в Рязани в жилом комплексе «Цветной бульвар» продают не метры, а другое качество ежедневной жизни с акцентом на максимальное удобство.

— Мы не пытаемся удивить мастер-спальнями, гостевыми ванными или постирочными в квартире, — поясняет руководитель отдела продаж Юлия Жарикова. - Для площади наших квартир и для уровня жизни взыскательных владельцев такое количество помещений — это логичное решение, ожидаемое для ЖК класса "бизнес+". Просто в Рязани об этом не говорят вслух, а мы говорим.

«Однушка» с двумя ванными

Однокомнатная квартира площадью 63,8 кв. м, включает две ванные комнаты, гардеробную, кухню-столовую. Потолки, как и положено, высокие - 3,1 м. Зачастую одну ванную комнату использует владелец жилья, а вторая – гостевая или для нужд персонала.

Как рассказала Юлия, риелторы поначалу настороженно относились к таким решениям, но сейчас рынок разворачивается: покупатели сразу понимают, насколько это делает жизнь еще комфортнее.

Однокомнатная квартира площадью 63,8 кв. м

«Двушка» с тремя санузлами

Двухкомнатная квартира площадью 104,1 кв. м с арочными панорамными окнами прямо над центральным входом – норма удобной жизни. Три санузла (два при мастер-спальнях, третий гостевой у входа).

— Такая планировка — для тех, кто не боится быть на виду, — улыбается Юлия. — Арочные окна создают ощущение театральной ложи. При этом две полноценные мастер-спальни с собственными ванными комнатами разделяют пространство, которое могут использовать разные поколения. А кухня-столовая эксклюзивной, нестандартной формы, – напротив, то самое место в доме, которое всех объединяет, является фактически сердцем этой квартиры.

Двухкомнатная квартира площадью 104,1 кв. м

«Трешка» с четырьмя ванными

Трехкомнатная квартира площадью - 150,9 кв. м включает четыре ванные комнаты, две гардеробные и просторную кухню-гостиную — на 40 кв. м. Из спален — вид во двор, стилизованный под регулярные парки Санкт-Петербурга.

Руководитель отдела продаж Юлия Жарикова комментирует:

— Это не квартира в привычном смысле. Это частный дом с идеальным микроклиматом. С той разницей, что расположен в центре города. Канальная система кондиционирования позволяет регулировать температуру в каждой комнате отдельно — как в умном коттедже. Свет скользит бликами по высоким окнам, пространство дышит. По сути, вы получаете уровень загородного дома с бассейном, только без необходимости уезжать из города. Всё это вместе — и парк за окном, и техническая автономия, и ощущение простора — превращает квартиру в собственный отель уровня «пять звезд».

Трехкомнатная квартира площадью 150,9 кв. м

В Рязани подобные планировки – скорее исключение, чем правило. И можно только порадоваться за тех, кто сможет оценить эти квартиры по достоинству.

Ознакомиться с планировками можно в офисе продаж по адресу: ул. Маяковского, 72А. Телефон для связи с руководителем отдела продаж: +7 (4912) 20-29-20, или обращайтесь мессенджерах: +79105706699.

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