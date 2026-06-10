Появились новые фото со строительства моста через Оку в Рязани

О строительстве моста через Оку рассказало сообщество нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: сообщество нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

О строительстве нового моста через Оку в Рязанской области рассказали в сообществе национального проекта «Инфраструктура для жизни», поделившись фотографиями с объекта. Работы идут в две смены на обоих берегах, трудятся больше 250 специалистов.

Предполагается, что новый мост разгрузит Солотчинский мост, соединит Рязань с пятью округами и даст удобный транзит в сторону Нижегородской и Владимирской областей. В составе сооружения построят путепровод, две развязки и малую переправу через Быстрец.

Сейчас на правом берегу у села Дядьково рабочие возводят насыпь дороги. Фото: сообщество нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас на правом берегу у села Дядьково рабочие возводят насыпь дороги, укрепляют ее бетонными плитами и монтируют монолитные опоры. Также строят стапель для продольной надвижки балок пролетного строения русловой части моста.

Общая длина моста вместе с подходами превысит 5 км. У него будут 20-метровые опоры - даже в пик половодья суда безопасно пройдут под сооружением.